Bursa’dan Hatay’a gönül köprüsü

Depremin ilk gününden beri başta Bursa olmak üzere Türkiye genelinde başlatılan seferberlikle toplanan yardımlar, Hatay’da ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından’ afetzedelere ulaştırılıyor. Nerede bir mağdur varsa ulaşmaya çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaraları sanmak için gecen gündüz demeden çalışıyor.

Deprem kabusunu günler sonra yeniden en ağır şekilde yaşayan Hatay’da yardımların dağıtım sorumluluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi başta olmak üzere kentte ayak basmadık yer bırakmıyor. Hatay’ın Defne ilçesinde, ‘tesadüfen gördüğü’ Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarının yanına gelip çaresizliğini anlatan 2 çocuk annesi Gönül Aşkar’ın ihtiyaçlarının karşılanması için de ekipler seferber oldu. Öncelikle ‘anne babasının yardımına yetişilmesini isteyen’ genç annenin talebi üzerine, Defne ilçesindeki Bostancık Mahallesi’nde çadırda kalan 73 yaşındaki babası İlmettin Kundakçı’ya ulaşıldı. Yakınlarıyla birlikte 3 aile olarak sokağa kurdukları çadırda kalan Kundakçı’ya gıda, kendisi ve torunları için giyecek, soba ve yakacak yardımı yapıldı.

Ekipler, daha sonra 15 kişi ile kendi kurdukları derme çatma bir çadırda kalan Gönül Aşkar’a ulaştı. Aşkar’a da ‘başta hijyen malzemeleri olmak üzere’ erzak ve giysi yardımında bulunuldu.

Depremin ardından 10 gün boyunca ailece arabada yattıklarını, son bir haftadır da çadırda kalmaya başladıkları belirten İlmettin Kundakçı, “Öyle bir şey yaşadık ki dolaptaki tek bir bardak bile sağlam kalmadı. Canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Sağ olsun Türkiye’nin her yerinden insanlar yardımlar gönderiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de sobamızı, yakacağımızı ve ihtiyaçlarımızı getirdi. Allah onlardan razı olsun. Günler sonra ilk defa bir gecemizi sobanın sıcaklığında geçireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile temasa geçip dertlerine derman bulmaya çalışan Gönül Aşkar da, “Burada telefonla konuşurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarını gördüm. Gittim, derdimi anlattım. Sağ olsunlar, hiç ikiletmediler. Hemen yardımımıza koştular. Allah razı olsun” diye konuştu.