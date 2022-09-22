Bursa’dan Guinness’e ’Manas Destanı’

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kırgız halkının manevi dayanağı ve ilham kaynağı haline gelen Manas Destanı’nın Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için gerçekleştirilen 8 günlük Manas Okuması’na ev sahipliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa unvanına yakışır etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bursa’nın İznik ilçesinde yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde Kırgızistan Cumhuriyeti’nin desteğiyle düzenlenen "Manas Haftası" etkinlikleri, Merinos Park’ta başladı. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten Bursa’nın İznik ilçesine bisikletle gelen 77 yaşındaki Mamıt Tastanov ve Kırgız sanatçılar katıldı.

Toplum vicdanının sesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manas Haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Milletinin ‘binlerce yıllık tarihiyle’ dünya kültürüne Oğuz Kağan, Türeyiş, Göç, Battal Gazi, Satuk Buğra Han, Dede Korkut ve Manas gibi birçok destanı hediye ettiğini vurguladı. Destanların millî şuuru güçlendiren ve dayanışmayı sağlayan önemli eserler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Türk Milleti büyük bir coğrafyaya yayıldığı için farklı bölgelerde destan geleneğini devam ettirmişlerdir. En eski Türk destanlarından biri olan Manas, ‘Türk mitolojisinden ve kültüründen derin izler taşımakla birlikte’ Finlilerin Kalevala, Almanların Nibelungen, Hintlilerin Ramayana, eski Yunanlıların İlyada ve Odesa gibi destanlarından çok hacimli olup, dünyanın en büyük destanıdır. Yani Manas Destanı, dünyada eşi olmayan büyük ölçekli sanat eseridir. Manas Destanı sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirasıdır. Manas geleneğini yaşatan, canlı tutan ve bizlere ulaştıranlara, kadim Türk kültürüne katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin beşiği, tarihî İpek ve Baharat yollarının kesişme noktası, Selçuklu ve Osmanlı başkenti Bursa’mıza, gönül coğrafyamızdan gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

Manevi dayanak

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de Manas Destanı’nın yüzyıllar boyu sözlü olarak icra edilmiş, Kırgız halkının manevi dayanağı ve ilham kaynağı haline gelmiş kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Manas’ın sadece uzunluk değil sanatsal içeriğin derinliği ve özgünlüğü bakımından da farklı olduğunu belirten Ömüraliyev, "Destan, sadece Kırgızların veya diğer Türk halklarının hayatını yansıtmakla sınırlı kalmamıştır. Geçmiş dönemlerde yan yana yaşamış ve etno-kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkilerde bulunmuş yabancı millet ile ülkelerin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında da ilginç bilgiler içermektedir" diye konuştu.

Şan ve şerefle dolu tarih

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Türk dünyasının mazisinin destansı olduğunu vurgulayarak, “Şan ve şerefle dolu ortak tarihimiz var. Kırgızistan ve Türk halkları aynı kandan, candan ve kültürden olan fakat ayrı beşiklerde büyümüş, öz be öz kardeşlerdir. Bu hakikattir. Hem yaratılış hakikatimizdir hem de dünya bilmeli ki biz öpöz kardeşiz" şeklinde konuştu.

Rekor denemesi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise etkinleri çerçevesinde Guinness Rekorlar Kitabına girebilecek bir deneme yapılacağını hatırlattı. Raev, “Bugün Kırgız halkı ve tüm Türk dünyası için büyük değeri olan Manas Destanı’nı, kardeş Türkiye’nin kadim şehri ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da yaşatmak ve tanıtmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimize; Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den birçok değerli Manasçı katılım gösteriyor. Kendileri bize Manas Destanı’nın örneğini sunacaklar. Etkinliğin önemli kısmı, Kırgız Manasçımızın bugünden başlayarak 28 Eylül’e kadar yapacağı Manas okuması Guinness rekorlar denemesi olacaktır. Umuyoruz ki bu rekor denemesi ile Manas Destanı uzunca bir süre unutulmayacak ve dünya rekorları arasında yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Yol gösterici kaynak

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Manas’ın sadece Kırgızlar değil Türk milleti açısından da büyük bir destan olduğunu kaydetti. Mesten, “Yakın tarihte gerçekleşmiş ve büyük kahramanlar yetiştirmiş bir millet olarak, Manas destanı bizler için yol gösterici çok büyük bir kaynak. Böyle bir eserin Bursa’da sunulacak olması, rekorlar kitabına girecek performans gösterilecek olması bizim için ayrıca gurur. Şimdiden tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların; ardından Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den çeşitli Manasçılar, Manas okuması yaptı. Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi beğeniyle izlendi.

Ardından, Merinos Park’taki otağ çadırında Guinness Rekorlar Kitabı için 8 gün sürecek en uzun Manas okuması rekor denemesi başlatıldı.