Bursa’daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Kırsal Ocaklı ve Güllüce Mahalleleri arasındaki Karakaya mevkiinde, bugün saat 12:15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yer yer çalılıkların bulunduğu bir tepelikteki arazide yükselen alevler, kurumuş otlar ve rüzgârın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle başlayan söndürme çalışmalarına yangın helikopterleri de havadan destek verdi. Ulaşım zorluğu yaşayan ekiplerin yardımına gelen hava desteği sayesinde alevler, saat 14:00 sıralarında kontrol altına alındı.