banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Bursa’daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

BURSA 18.09.2021, 18:31
Bursa’daki yangın havadan destekle söndürüldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Kırsal Ocaklı ve Güllüce Mahalleleri arasındaki Karakaya mevkiinde, bugün saat 12:15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yer yer çalılıkların bulunduğu bir tepelikteki arazide yükselen alevler, kurumuş otlar ve rüzgârın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle başlayan söndürme çalışmalarına yangın helikopterleri de havadan destek verdi. Ulaşım zorluğu yaşayan ekiplerin yardımına gelen hava desteği sayesinde alevler, saat 14:00 sıralarında kontrol altına alındı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 5 13
2. Beşiktaş 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Manisa FK 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 4 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Watford 5 6
11. Leicester City 4 6
12. Arsenal 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. Aston Villa 4 4
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Rayo Vallecano 5 7
8. Barcelona 3 7
9. Mallorca 4 7
10. Real Betis 4 5
11. Elche 4 5
12. Cádiz 5 5
13. Osasuna 4 5
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Deportivo Alaves 3 0
20. Getafe 5 0