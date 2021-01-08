Bursa’daki sazlık yangını devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan sazlık yangına müdahale sürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Onaç Mahallesi’nde sazlık alanda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Mustafakemalpaşa itfaiye ekipleri olay yerine giderek, 2 araç ve personellerle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak rüzgarın etkili olduğu sazlık alandaki yangın, kısa süre içerisinde yayıldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.