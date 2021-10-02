Bursa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur A. idaresindeki 16 LYC 32 plakalı otomobil seyir halindeyken önünde seyreden Yunus A. (57) yönetimindeki 16 T 5520 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önünde seyir halinde olan İlyas E. yönetimindeki 16 LFG 50 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kaza sonrası ticari taksi sürücüsü ile taksideki yolcu Ayfer B. (39) ile kızı Nehir B. (13) hafif şekilde yaralandı. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.