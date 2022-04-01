Bursa’da zabıtaya gelişim eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi işbirliği ile düzenlediği ‘Zabıta Gelişim Eğitimi’, iki gün süresince Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sadettin Özyazıcı tarafından verilen eğitime; Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi, Balıkesir, Bilecik ve Yalova belediyeleri ile bu illere bağlı ilçe belediyelerinin zabıta personeli katıldı. Eğitmen Özyazıcı; Güncellenen Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Görevde Yükselme Esasları, İş Yeri Denetleme-Mühürleme ve Ceza Uygulamaları konularını ayrıntısıyla ele aldı. Soru-cevap şeklinde interaktif gerçekleşen eğimin açılışına katılan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, etkinliğin başarıyla geçmesini diledi. Eğitimin ikinci gününde de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Uygulamaları, 1608 Sayılı Kanun ve Belediye Emir ve Yasakları Uygulamaları konuları ele alındı.