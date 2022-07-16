Bursa’da ‘yol verme’ tartışması

Bursa’da ‘yol verme’ nedeniyle tartışarak birbirini iten iki sürücüyü çevredekiler araya girerek ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki sürücü ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre tartışarak birbirini iten sürücüleri çevredekiler araya girerek ayırdı. Sürücüler daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.