Bursa’da ‘Yazının Yolculuğu’ sergisi ziyarete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kültür Akademisi’ programları kapsamında Kaligraf/Yazı Sanatı Uzmanı Hayri Tekgöz’ün ‘Yazının Yolculuğu’ adlı kaligrafi sergisi ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Kültür Akademisi’ programları, Kültür Akademisi bahçesinde (eski Bıçak Müzesi) tüm hızıyla sürüyor. ‘Kültür Akademisi’nin son konuğu ise, Kaligraf/Yazı Sanatı Uzmanı Hayri Tekgöz oldu. ‘Yazının Yolculuğu’ adlı kaligrafi sergisinin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç, Dağ-Der Genel Başkanı Yaşar Türk ve sanatseverler katıldı. Sergide Göktürkçe, Arapça, Kızılderili ve Türkçe alfabelerdeki eserler katılanlar tarafından ilgiyle incelendi.

Program kapsamında Kaligraf Hayri Tekgöz, farklı alfabelerin güzel yazı yazma tekniği hakkında uygulamalı seminer verirken, eserleriyle ilgili dikkat çekici bilgiler de paylaştı.