Bursa’da yaşayan hayırsever işadamı kendi yaptırdığı okulda oyunu kullandı

Bursa’da yaşayan hayırsever işadamı Şahin Yılmaz, kendi yaptırdığı okulda oyunu kullandı.

Bulgaristan’da bugün eş zamanlı yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için halk sandık başına gitti. Bursa’da yaşayan Şahin Yılmaz, 2001 yılında yaptırdığı ve kendi adını verdiği okulda Bulgaristan seçimleri için oyunu kullandı.