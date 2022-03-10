Bursa’da yapılacak sınava kar engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi; 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan ücretsiz TYT Deneme Sınavının ertelendiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan ücretsiz TYT Deneme Sınavı, Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla eğitime 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verilmesi yüzünden ertelenmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz." ifadelerine yer verildi.