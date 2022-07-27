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Bursa’da ’Vosvos Buluşması’ ileri bir tarihe ertelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması’nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

BURSA 27.07.2022, 14:57
Bursa’da ’Vosvos Buluşması’ ileri bir tarihe ertelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması’nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yükselen hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini arttırması nedeniyle Bursa Valiliğimizin aldığı kararlar doğrultusunda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Buyükorhan’ın Görecik yaylasında düzenleyeceğimiz ’4. Bursa Uluslararası Vosvos Buluşması’ etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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