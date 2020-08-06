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Bursa’da üst düzey korona denetimi

BURSA’DA YAPILAN EN KAPSAMLI DENETİMDE VALİ YAKUP CANBOLAT, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, BURSA MİLLETVEKİLLERİ, EMNİYET, SAĞLIK, TİCARET VE SANAYİ, TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLERİ SAHAYA İNDİ. TOPLU TAŞIMADAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE, SEMT PAZARINDAN KAFELERE KADAR HER YERDE VATANDAŞLAR VE ESNAF MASKE MESAFE VE TEMİZLİK KONUSUNDA UYARILDI.

BURSA 06.08.2020, 15:36
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Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da yapılan en kapsamlı denetimde Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri, Emniyet, Sağlık, Ticaret ve Sanayi, Tarım ve Orman İl Müdürleri sahaya indi. Toplu taşımadan alışveriş merkezlerine, semt pazarından kafelere kadar her yerde vatandaşlar ve esnaf maske mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Türkiye genelinde salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" şeklindeki açıklamasının ardından Bursa’da da geniş kapsamlı denetim yapıldı. Denetimlere Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Atilla Ödünç de katıldı. Valilik binası karşısındaki dolmuş duraklarının bulunduğu alanda başlayan denetimlerde hem sürücüler hem de vatandaşlar maske mesafe ve temizlik kuralı konusunda uyarıldı. Daha sonra yürüyerek Atatürk Caddesi üzerindeki esnafı denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet, uzun çarşı, tuz pazarı, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Plaza AVM’yi de gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tedbiri elden bırakmıyoruz

Şehir yöneticileri olarak vatandaşlara rehberlik etme noktasında böle bir denetim düzenlediklerini söyledi. Bayram sonrası çarşı pazardaki hareketliliğin de ekonomik anlamda sevindirici olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Genel anlamda Bursalı hemşerilerimiz kurallara uyuyorlar. Valilik, belediye, ilgili kurumlar ne kadar tedbir alırsa alsın, her bir vatandaşın kadını erkeği, genci, yaşlısıyla kendi önlemlerini alması gerekiyor. Bu bilinç vatandaşımızda oluştu ama bu tedbiri elden bırakmadan hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Çarşıyı, pazarı gezeceğiz, alışverişimizi yapacağız ama kurallara da uyacağız. Temennimiz bu sıkıntının başımızdan def edilmesidir” dedi.

Aynı zamanda vebaldir

Vatandaşlara pandemi döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatmak istediklerini belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, il genelindeki işletmelerin neredeyse tamamın denetleneceğini kaydetti. Türkiye genelinde ve Bursa’da vaka sayılarının arttığını dile getiren Canbolat, “Bu dönemi sağlıklı atlamamız lazım. Vatandaştan ricamız 3 kural dediğimiz maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları. Bu kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda vebaldir. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilir ama çevresinde yaşayan insanlara zarar vermemeleri gerekiyor. Bu farkındalığın oluşması noktasında da bugün çarşılarımızı dolaşıyor, vatandaşla selamlaşıyoruz. Maskesi olmayanları da ikaz ediyoruz. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki bugün dolaştığımız alanlarda vatandaşın yüzde 100’ü maske takmış diyebiliriz. Bu bizim şehrimiz açısından sevindiricidir” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise "Son günlerde maalesef vakaların arttığını öğreniyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak bakımından böyle bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ama önümüzdeki sürece devam etmemiz gerekiyor. Yeni normal demek, maske, hijyen ve mesafeye uyarak devam etmek demek. Tek dileğimiz vakaların artmaması, tedbirlere de ihtiyaç duyulmaması” dedi.

Denetimler kapsamında Haşim İşcan Caddesi’nden belediye otobüsüne binen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, Atatürk Caddesi’ne kadar yolculuk yapıp, otobüsteki vatandaşlarla sohbet etti.

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