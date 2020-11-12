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Bursa’da trafikte bir araç alev alev yandı

BURSA-MUDANYA YOLUNDA BİR ARAÇ TRAFİKTE ALEV ALEV YANDI.

BURSA 12.11.2020, 18:42
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Bursa’da trafikte bir araç alev alev yandı

Mudanya yolunda bir araç trafikte alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik halinde bir araç yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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