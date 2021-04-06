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Bursa’da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki araç kullanılamaz hale geldi.

BURSA 06.04.2021, 10:55
Bursa’da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kestel ilçesinde Barakfakih lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 9880 plakalı aracın sürücüsü Amil A, yasak yerden dönmeye çalışırken, o sırada Bursa’dan İnegöl istikametine doğru seyir halinde olan Temel Ç ’nin kullandığı 16 ADG 460 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen Temel Ç. yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı araç sürücüsü Temel Ç. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
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