Bursa’da tophane surlarından ramazanın her günü patlayan iftar topu

Evliyalar şehri Bursa’da ramazan ayında iftar zamanı patlayan ve tüm kentte yankılanan herkesin merak ettiği düzenek böyle görüntülendi.

Daha önce saat kulesi etrafında bulunan ve tekerlekli top arabası tarafından gerçekleştirilen top atışının yerini alan ses bombası, itfaiye ekipleri tarafından iftar ve sahur saatinde kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ramazan ayı boyunca tarihi Tophane Meydanında gerçekleşen etkinlik esnasında görevliler tarafından kurulan füze rampası ve ezan vakti faaliyete geçirilen ses bombasının fitili ateşle yakılarak iftar saatinin girdiği haber ediliyor. Ezanın yanı sıra bir gelenek olarak o sesi duymadan orucunu açmak istemeyenler de çıkabiliyor.