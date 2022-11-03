Bursa’da tıp öğrencilerine yeni burs desteği

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Paylaşımcı Toplum Derneği, bu yıl da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrencileri unutmadı. Dernek, öğrenciler için verdiği burs miktarını 81 bin TL’ye çıkardı.

2019 yılından bu yana BUÜ Tıp Fakültesinden toplamda 46 öğrenciye burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplum Derneği, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde de burs desteğine devam ediyor. Dernek Başkanı ve aynı zamanda BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Dr. Okan Aydın, Dernek Danışma Kurulu Üyesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ile birlikte Rektör Kılavuz’u ziyaret etti.

Burs desteği yüzde 50 arttırıldı

Ziyarette yeni dönemdeki iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Dernek Başkanı Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde önceki yıla oranla yıllık burs desteği yüzde 50 artırılarak 12 öğrenciye sene boyu destek sağlanacak.

Dernek faaliyetleri ve projelere dair bilgi aktaran Dr. Okan Aydın, Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katkılarından dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.