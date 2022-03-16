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Gasp ettiği otomobille kaçarken kaza yaptı... Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı
Bursa’da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Bursa’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
BURSA 16.03.2022, 12:12
Bursa’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak caddesinde patenli bir gencin otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Sürücülerin tepkilerine rağmen tehlikeli yolculuğa devam eden genç pes dedirtti.
Genç otobüsü bıraktıktan sonra ise hızla gözden kayboldu.