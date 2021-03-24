Bursa’da tarımda da atıklar sıfırlanıyor

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle örnek projeleri hayata geçiren Tarım A.Ş., ‘sıfır atık’ kültürünün tarımsal gıda sektöründe de uygulanmasına yönelik uluslararası bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş., UFUK2020-PRIMA 2019 çağrı başlığı altında ‘Akdeniz Bölgesi Narenciye Ürünleri: Sürdürülebilir, Besin Değeri Arttırılmış Tarımsal Olarak Geliştirilmiş Geleneksel Ürünlerin Eldesi İçin Yenilikçi ve Soft Proses Üretim Teknikleri Çözümleri (MEDISMART)’ isimli projeye start verdi. Ulusal ortağı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü olan projenin uluslararası ortakları ise İtalya, Portekiz, Mısır ve İspanya. Haziran 2020’de başlayan proje 36 ay süresince devam edecek.

MEDISMART Projesi ile Akdeniz ve diğer AB ülkelerindeki tarımsal gıda sektöründe ‘Sıfır Atık’ kültürünün uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla atık ve yan ürünlerin yeniden kullanımına yönelik yenilikçi stratejiler oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında hem taze hem de konserve ürün pazarları için yüksek basınç işleme ve ultrasound gibi soft, yenilikçi teknolojiler kullanarak besin değerleri ve duyusal özelliklerin değişmeden korunabildiği yeni narenciye ürün çeşitleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Projede atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarla narenciye atıkları artık kirletici bir tarımsal sanayi atığı olarak değil, değerli bir doğal hammadde ve katma değerli ürün olarak görülebilecek. Atıklardan elde edilen fonksiyonel/doğal özler kullanılarak gelişmiş konserve ürünler, içecekler, jöleler, düşük kalorili reçeller ve diğer gıda ürünleri elde edilebilecek. Ayrıca endüstriyel işleme atıklarından biyoaktif ve fonksiyonel biyomoleküllerin geri kazanımı ile insan vücudu tarafından doğrudan sentezlenemeyen ancak antioksidan aktivite özellikleri ile sağlık üzerine olumlu etkileri olan yeni bir bileşen yelpazesinin elde edilmesi planlanıyor. Bu atıklardan ayrıca kumlu toprakların su tutma ve/veya besin tutma kapasitesini arttırması yolu ile toprak özelliklerini geliştirici olarak tarımda başarılı bir şekilde kullanılan süper emici hidrojellerin eldesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile tarımsal gıda atıklarının sebep olduğu çevre kirliliğini azaltmayı ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.