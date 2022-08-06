Bursa’da tarım gece vardiyasına başladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde UEDAŞ Karacabey yönetici ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Özkan, özellikle çiftçiler için oldukça avantaj sağlayabilecek gece tarifesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özkan, “Gece yapılan sulama hem işin niteliği hem de maliyeti açısından daha uygun” ifadesine yer verdi.

Modern sulama sistemlerinin doğru ve bilinçli kullanımı önemli

Başkan Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığının iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda üretim kaynakları ve üretim üzerindeki giderek artan olumsuz etkiler karşısında alınan tedbirler ile ilgili modern sulama sistemlerinin doğru ve bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekti. 81 il valiliğine gönderilen yazıda, gündüz yapılan sulamalarda buharlaşmayla birlikte suda ciddi kayıplar olduğu vurgulanırken ortam sıcaklığı nedeniyle trafo ve elektrik hatlarında da hasarlar meydana geldiğine değinildi.

Üretim maliyetlerini azaltıyor verimliliği artırıyor

Türel ile yaptığı görüşme sonrasında Başkan Özkan, hem üretim maliyetlerini azaltmak hem de suyu verimli kullanmak adına bu uyarının dikkate alınmasının önemine değildi. Buharlaşma ile sulamadan verim almanın zorlaştığından bahseden Özkan, bunun yanında sıcak elektrik sistemlerine yüklenmenin de çeşitli hasarlar ile hem soruna hem de hesapta olmayan maliyetlere neden olabileceğinden bahsetti. Özkan, bu düşünceyi desteklemek amacıyla, UEDAŞ Elektrik Perakende Şirketinin çeşitli tariflerinin mevcut olduğunu ve bu sayede özellikle akşam saat 22.00 ile sabah saat 06.00 arasında sulama yapmanın hem ekonomik hem de verim konusunda avantaj sağladığının altını çizerken, çiftçilerin UEDAŞ Perakende Şirketlerine gidip hem detaylı bilgi hem de tarife taleplerinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.