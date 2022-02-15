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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Bursa’da taksi ücretleri zamlandı
Bursa’da taksi fiyat tarifesi güncellendi.
BURSA 15.02.2022, 14:20
Bursa’da taksi fiyat tarifesi güncellendi.
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, taksilerde yeni ücret tarifesi paylaşıldı. İndi-bindi 18 lira, birim mesafe (100 metre) 55 kuruş, zaman tarifesi (1 saat) 42 lira, birim zamanı (1 dakika) 70 kuruş, dönüşüm hızı, saat/kilometre 7 lira 64 kuruş oldu. Taksi ile Uludağ’a çıkma ise 250 lira olarak belirlendi.