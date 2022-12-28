Bursa’da sporun yıldızlarına ödül yağmuru

Bursa’da gençleri merkeze alan projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlik ve spor hizmetlerine yaptığı yatırımlarının karşılığını görmeye devam ediyor. Sporda tesisleşmeye yapılan yatırımların karşılığını ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde edilen başarılarla almaya başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirecek. Geçen yıl meclis kararıyla ulusal ve uluslararası turnuvalarda Bursa’yı temsil ederek derece elde eden toplam 34 sporcu ile 24 antrenörü toplamda 525 bin TL ile ödüllendiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Bursa’nın yıldızlarına ödül yağdıracak.

Başarı ödüllendiriliyor

Büyükşehir spor ödülleri; Olimpiyat, Paralimpik Oyunlar, Deaflimpik Oyunlar, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Üniversiad Oyunları ve Balkan Şampiyonasında ferdi ve takım sporcu esasına göre derece almış sporcu ve antrenörleri kapsıyor. Başvuruların bbbgenclikkulubu.com adresinden yapılacağı spor ödüllerine son başvuru tarihi ise 13 Ocak 2023 olarak belirlendi. Başvuru sonucu ödüle layık görülen sporcu ödülün yüzde 75’ini, antrenörü ise yüzde 25’ini alacak. Ödüller ise şöyle belirlendi;

“Olimpiyat Oyunlarında; birinciye 70 bin TL, ikinciye 60 bin lira, üçüncüsü 50 bin lira

Dünya Şampiyonasında; birinciye 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüsü 25 bin lira

Avrupa Şampiyonasında; birinciye 30 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüsü 20 bin lira

Akdeniz Oyunları Universiade; birinciye 20 bin lira, ikinciye 17 bin lira, üçüncüsü 15 bin lira

Balkan Şampiyonası; birinciye 17 bin 500 TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüsü 12 bin 500 TL

“Bizi gururlandırdılar”

2021 yılında uluslararası turnuvalarda birçok sporcunun derece elde ederek Bursa’yı gururlandırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ortada emek ve heyecan varsa, Büyükşehir belediyesi olarak bunun her zaman destekçisiyiz. Gençlerimiz bayrağımızı göndere çektirdiler, İstiklal Marşımızı okuttular. Bu, her şeyin üstünde bir başarıdır. Sporcularımız; olimpik, paralimpik, deaflimpik ve diğer spor branşlarında aldıkları uluslararası başarılar nedeniyle bizleri gururlandırdılar. Başarı sporcularımızdan destek bizden” dedi.