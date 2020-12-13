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Bursa’da şehrin göbeğindeki alışveriş merkezinde yangın çıktı
Bursa’da şehrin göbeğindeki alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışması ‘pes’ dedirtti. Yangın havadan da görüntülendi.
BURSA 13.12.2020, 16:54
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Bursa’da şehrin göbeğindeki alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışması ‘pes’ dedirtti. Yangın havadan da görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın şehir merkezinde bulunan Meridyen alışveriş merkezinde bilinmeyen sebeple patla meydana geldi. Patlama kısa sürede yangına dönüşerek alevler alışveriş merkezini sardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile kısa sürede yangına 9 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye çalışması da ‘pes’ dedirtti.
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