Bursa’da sağlıkçılara ulaşım ücretsiz

Bursa’da daha önce 31 Aralık tarihine kadar alınan sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasına ilişkin karar, 28 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadelede ön safta yer alan, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden mahrum kalarak büyük özveriyle çalışan sağlık kahramanlarına desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar konaklama, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, C vitamini destek paketleri ve hatıra ormanı ile sürekli sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini yeniden uzattı.

2020 yılı Mart ayında sağlık çalışanlarına toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2020’de sona eren uygulamayı ‘pandeminin pik yapmasıyla birlikte’ 23 Ekim 2020’de yeniden devreye almıştı. Toplam 24 bin 628 kişinin sağlık çalışanı kartı aldığı uygulamanın süresi de tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs 2021’e kadar uzatılmıştı. Tam kapanmanın son gününde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kademeli Normalleşme Tedbirleri kapsamında, sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresi de 1 Haziran 2021’e kadar uzatılmıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla Bursa’daki tüm sağlık çalışanlarının özel düzenlenmiş kartları ile toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2021 tarihlerine kadar ücretsiz yararlanmasına karar vermişti.

Pandemiyle mücadelenin aralıksız devam etmesi ve salgın riskinin ortadan kalkmadığını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını 28 Şubat 2022’ye kadar uzattı. Yeşil halk otobüsleri ve ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak uygulama, ilçeler arası taşımacılık yapan hatlar ve turizm hatlarında (F3, E-80) geçerli olmayacak.