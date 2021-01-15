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Bursa’da sağlık çalışanlarından aşı uygulamasına yoğun ilgi
Bursa’da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.
BURSA 15.01.2021, 10:27
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Bursa’da korona virüs aşılama çalışmalarının ilk gününde 10 binin üzerinde sağlık çalışanına aşı yapıldı.
Çin’den gelen korona virüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlarken, Bursa’daki sağlık çalışanları, aşı uygulamasının ilk gününde yoğun ilgi gösterdi. İl genelindeki tüm kamu ve özel sağlık tesislerinde yürütülen aşılama çalışmalarına ilk günde 10 binin üzerinde sağlık çalışanı katıldı.Korona virüsün, Türkiye’de ilk görüldüğü Mart Ayı’ndan itibaren geçen yaklaşık bir yıllık süreçte sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Ben, tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama programına katılacağına ve bu konuda örnek olacaklarına inanıyorum. Tabi salgın, sadece sağlık çalışanlarının çabasıyla bitmez. Vatandaşlar da bize destek vermeli. Dolasıyla sırası gelen vatandaşlarımızın MHRS üzerinden randevularını alarak, ilgili sağlık kurumunda aşısını olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
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