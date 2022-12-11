Bursa’da riskli yapılar ortadan kaldırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kayıhan Mahallesi’nde Gökdere’nin yamacında bulunan, uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tuttuğu, terk edilmiş metruk haldeki 3 binanın yıkımını tamamladı.

İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşümü ve 75. Yıl - Yiğitler - Esenevler Kentsel Dönüşümü projeleriyle Bursa’ya depreme dayanıklı modern ve konforlu yapılar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hem depreme karşı hem de kamu güvenliğine karşı risk oluşturan yapıları da bir bir ortadan kaldırıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi sınırları içinde, Gökdere’nin hemen yamaçlarında bulunan 3 adet metruk bina da Büyükşehir Belediyesi tarafından ortadan kaldırıldı. Özellikle alkol ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu, terk edilmiş metruk haldeki binalar, bölgede önemli bir güvenlik sorunu haline gelirken, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Binaların bakımının yapılıp, metrukluğun giderilmesi için hak sahiplerine verilen sürenin dolmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 binayı da kontrollü bir şekilde yıktı.

Böylelikle hem görüntü kirliliğine yol açan hem de bölge için önemli bir güvenlik sorunu oluşturan binalar ortadan kaldırılmış oldu. Bunun yanında Gökdere içinde BUSKİ tarafından ıslah çalışmaları başlatılırken, bölge peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşların da huzur içinde gezebileceği bir alan haline getirilecek.