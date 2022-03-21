Bursa’da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilenlerden birisi de pide fiyatlarıydı.

Bursa Fırıncılar Odası, 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 480 gram pide 9 liradan tezgahlarda yerini alacak. Pidelerde yumurta için 2 lira fark alınacak. Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın ürettiği pidenin fiyatı ise belli olmadı.

Bursa’da geçen yıl 200 gram pide 2 liradan satışa sunulurken, 420 gram pide ise 4 liradan satılmıştı.