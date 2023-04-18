Bursa’da Ramazan doya doya yaşanıyor

Ramazan’ın manevi ikliminin doya doya yaşandığı Bursa’da, 2022 yılında Bursa’da vefat eden vatandaşların ruhuna okutulan 365 gün 365 hatimlerin duası Ulu Cami’de yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirdiği 365 gün 365 hatim programının duası Ulu Cami’de yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bursa’da yaşamını yitiren vatandaşların ruhuna okunan hatimlerin duasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu anlamlı günde genç hafız ve hafızlık öğrencilerini yalnız bırakmadı. Böyle güzel bir konuya müftülükle birlikte ortak olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Oruçlarla, teravihlerle, iftarlarla, sahurlarla, mukabelelerle dolu dolu bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Bu sene yeni bir organizasyon başlattık. Öncelikle Allah kabul etsin. 365 gün 365 hatim programında 1078 kız evladımız tarafından 365 gün boyunca bir hatim okunuyor ve o hatim o gün içerisinde şehrimizde vefat edenlere bağışlanıyor. Kadir Gecesi’nde de bunun duası yapıyor. İnşallah önümüzdeki yıl da yine aynı sayıdaki erkek evladınız tarafından, hafız veya hafızlık çalışan evladımız tarafından aynı hatim cemiyeti yine yapılacak. Ben öncelikle evlatlarımıza hizmet eden kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yine anne ve babalara evlatlarını hafızlık eğitimiyle iştigal etmeleri noktasındaki teşvik ve destekleri nedeniyle çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir konuya il müftülüğümüzle ortak olmak bizim için de son derece büyük bir mutluluk” dedi.