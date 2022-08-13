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Bursa’da polis ekiplerince ‘Huzur’ denetimi yapıldı

Bursa’da ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde polis ekiplerince gece uygulaması yapıldı.

BURSA 13.08.2022, 03:04
Bursa’da polis ekiplerince ‘Huzur’ denetimi yapıldı

Bursa’da ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde polis ekiplerince gece uygulaması yapıldı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, İlçe Devriye, Asayiş Şube, Narkotik şube ve Kom Şube ekiplerince Yıldırım İlçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında tekel bayii ve umuma açık alkollü mekanlar denetlendi. Uygulamada 55 iş yeri denetlenirken, 1 tekel bayinin bodrum katında alkol servis edildiği için işlem yapıldı. Denetlemelerde 297 kişinin ise kimlik sorgulaması yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

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