Bursa’da polis ekiplerince baskın atılan ev silah atölyesi çıktı

Bursa’da polis ekiplerince takibe alınan şüphelinin evi silah atölyesi çıktı. Çok sayıda tabanca, uzun namlu tüfek ve zırh delici mermi ele geçirildi.

İl Emniyet MüdürlüğüOsmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri,silah kaçakçılarına yönelik istihbarat çalışması sonucu H.B.’nin yasa dışı yollardan silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekiplerince takibe alınan şahsın Gürsu ilçesi, Zafer Mahallesi’nde bulunan evini tespit ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı çerçevesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 12 kurusıkıdan bozma tabanca, bir tüfek, 230 tanesi ‘çukur uçlu’ adıyla bilinen ve zırh delebilen mermi olmak üzere toplam 960 tabanca mermisi, kalaşnikof tüfek şarjörü ile tabanca tamiratında ve yapımında kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalarken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.