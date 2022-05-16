banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Benzin fiyatları arşa çıkacak! Zam geliyor...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması

Bursa’da ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklandı

Bursa’da orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alınan kararlar çerçevesinde 16 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında tescilli piknik alanları dışında kalan ormanlık alanda mangal, semaver, ateş yakmak yasaklandı.

BURSA 16.05.2022, 10:27
Bursa’da ormanlık alanlarda mangal yakmak yasaklandı

Bursa’da orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde alınan kararlar çerçevesinde 16 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında tescilli piknik alanları dışında kalan ormanlık alanda mangal, semaver, ateş yakmak yasaklandı.

Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında toplanarak 16 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında Bursa ve tüm ilçelerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda bir takım yasakların kararını aldı. Alınan karar çerçevesinde, Bursa ve ilçelerinde 16 Mayıs-1 Ekim tarihlerinde resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, anız, bağ-bahçe artığı ve çöp yakmanın yanı sıra akşam saat 20.30’dan ertesi sabah 09.00’a kadar yasaklandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon kararlarını şu şekilde açıklandı:

"6831 sayılı Orman Kanununun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren ’Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin’ 32. maddesi gereğince, Bursa Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında 11.05.2022 Perşembe günü saat 14.00’de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda toplanarak 07.04.2022 tarihinde alınan 1 numaralı komisyon kararını da çerçeveleyecek şekilde, aşağıdaki 10 maddeden müteşekkil tedbirleri 16.05.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2. komisyon kararı olarak kabul etti. Mayıs-1 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli olacak olan bu kararlar: resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda; mangal vb. ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması yasaklandı.

Bursa ve ilçelerinde aşağıda isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 16 Mayıs-01 Ekim 2022 tarihine kadar her akşam saat 20.30’dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı"

Saat 20.30’dan 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasak olduğu yerler şöyle:

Osmangazi İnkaya Köyü İnkaya, Yolçatı Mahallesi Görükle, Kayapa ve Çalı Mahallesi Gölet mevkii Tahtalı, Mal Tepesi Atatürk, Gümüştepe Çamlık Mahallesi Çamlık, Dağyenice, Kestel Gölbaşı, Mudanya Ayastafani Mevkii Kumyaka, Mudanya Dışbudak Güzelyalı, Mudanya Dağharman Mevkii Mirzaoba, Osmangazi Çamlıkorular Mevkii Çağlayan, Osmangazi Kuyubaşı Dere Mevkii Ovaakça, Osmangazi Soğukpınar Mahallesi Bağlıköy, Osmangazi Büyüktarla Tuzaklı, Osmangazi Çamkesme-Aydoğdu Hüseyinalan Osmangazi Gümüştepe Köyü Mevkii Gümüştepe, Yıldırım Burhaniye Köyü Burhaniye C tipi, Yıldırım Küreklidere Şelalesi, Bursa Şehir Ormanı, Yıldırım Bıçkıderesi Mevkii Derekızık C Tipi, Yıldırım Osmaniye Köyü, Yıldırım Korusu, Hamamlıkızık Mahallesi Küreklidere, Saitabat, Cumalıkızık Mahallesi Şehir Ormanı, Balaban Mahallesi, Kestel Akgüvercin Mevkii, 75. Yıl Mahallesi mesire yeri, Orhaneli Görecik Yaylası, Orhaneli Panayır Mevkii Harmancık, Orhaneli Karşıyaka Karagöz Mesire Yeri, Çırpı Mevkii Çamdağı Orhaneli Belediyesi tarafından işletilen Sadağı Kanyonu Tabiat Parkı, Aslanlı Jeotermal Tesisleri, Büyükorhan Düğüncüler Köyü Hamamlar, Yenişehir Gürlek Kozdere, İnegöl Oylat, İkinci kantardere, İnegöl Beşevler Mevkii, İnegöl Mezit Boğazı, İnegöl Derebayırı, İnegöl Boğazova 1-2 mesire yerleri, İnegöl İkisular, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy ve Boğazköz, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı, Söğütalan Suçıktı C Tipi, Tümbüldek Kaplıcaları piknik alanı, Bozağaç Şenlik Alanı, M.Sarnıç Köyü Şehitlik, Karapınar Köyü, Dorak Köyü manzara seyir alanı, Gemlik Haydariye Mahallesi’nde Yeşilbaş, Kurtul Göleti, Yeniköy, Karagöl, Orhangazi ilçesinde Nadirkaynağı, Küçükkumla Mahallesinde Musakayası, Haydariye Mahallesinde Sudüşen Şelalesi mesire ve piknik alanlarında 16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında Saat 20.30’dan 09.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandı.

16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında her gün 24 saat boyunca ateş yakmanın yasaklı olduğu yerler de şöyle;

"Uludağ Milli Parkının tamamı, Milli Park gişeler ve Kirazlı, Yiğitali Gençlik Kampı, Eşkiyalar, Yüzbaşı Çeşmesi ve Kuruçeşme, Zeyniler’e giden yol boyunca, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri üstü, alabalık tesisleri ve orman yolu, Mudanya İşletme Şefliğine bağlı Altıntaş, Dümbelek, Yumak Bayırı ve Çamlıbel, Göynüklü Mandaoğlu Sırtı, Trilye Çanaklı Çeşme, Eğerce Taşlıaçma, Uludağ İşletme Şefliği Hüseyinalan çevresi, Kirazlı-Bağlı yolu, Tuzaklı Köyüstü, Gökçeören-Yiğitali yolu, Gümüştepe Yangın Ekip Binası çevresi, Soğukpınar İşletme Şefliği’ne bağlı, Soğukpınar Ketenlik Yayla ile Soğukpınar –Bağlı yolu Osmangazi İşletme Şefliğine bağlı Gündoğdu Çataltepe, Ovaakça ve Kule, Dürdane asfaltı karşısı ile Dürdane Göleti, Demirtaş-Avdancık yolu çevresindeki ormanlık alan ile Demirtaş Barajı ve çevresindeki ormanlık alan, Aksungur üstü, Ahmetbey Şehitlik, Kestel Şefliğine bağlı Gölbaşı mesire yeri çevresi, Narlıdere Gölet üstü ve çevresi, Kayacık, Alaçam mahalleleri, Seyitabat Mahallesi’nin üstü, Kürekli Şelale, Kayacık-Ağlaşan yol ayrımı, Yıldırım İşletme Şefliğine bağlı Kadıyayla, Kazancı İşletme Şefliğine bağlı Kazancı Göleti-Şükraniye arası, Kayapa Şefliğine bağlı Çamlık Kayapa-Çamlık, Çatalağıl, Hasanağa mahalleleri ve Hasanağa Barajı, Kayapa Göleti, Akçalar Mahallesi, Çalı İşletme Şefliğine bağlı Tahtalı Mahallesi’nde Köyüstü Mevkii ve futbol sahası 1-2 mevkii, Demirci, Atlas mahalleleri, Doğancı Barajı, Atatürk Kent Ormanı 1-2 ve Balat Ormanı, Mustafakemalpaşa sınırları içinde kalan Yalıntaş Göleti, Bükköy Baraj üstü, Fındıcak-Çiviliçam köy yolu, Hacıali-Güller arası Ormaniçi köy yolu, Hacıali-Çamlıca arasındaki endüstriyel plantasyon sahaları, İznik Karasu Tecir Köyü Mera Alanı haricinde kalan yerler, Gemlik Karsak-Güvenli yolu, Seçköy-Ericek yolu, Seçköy-Şükriye Yolu, Yeniköy Üstü Mevkii, Umurbey Bursa-Yalova yolu II ve Aytepe, Kurtul Bursa-Yalova yolu II ve III, Dürdane-Selçukgazi yolu, Gençali Mahalle Üstü, Dürdane Mahallesinin kuzeyi, Kurşunlu Çağlar yolu I, Gündoğdu Çağlar yolu II, Fındıcak Bayırköy, Cevizlidere, Bayırköy yolu ve Sölöz sınırı, Ericek Eyrek Tepe, Ericek Göleti ve Kiraztaşı Tepe, Şükriye Bağlar Tepesi, Güney ve Karatepe, Osmangazi İşletme Şefliği sınırı, Küçükkumla Arıtma, Haydariye Ormancı Çeşmesi Mevkii ve Radar yolu, Ortaköy Fidanlık, Yeniköy Radar ve Radar yolu, Narlı Yalancı Koza, Selimiye Yolu, Kapaklı Mevkileri, Yenigürle Bayraktepe, Gürle Paraşüt Tepesi ve mevkilerinde yangına hassasiyet haritasında da görüleceği üzere, Bursa şehir yerleşiminin orman ile sonlandığı Uludağ eteklerinde, 5 kilometre derinliğinde ve şehrin doğu-batı istikameti boyunca çepeçevre saran şerit halindeki orman alanlarında 16 Mayıs - 1 Ekim tarihleri arasında her gün 24 saat boyunca ateş yakılması yasaklandı.

Ayrıca, Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 16 Mayıs-01 Ekim 2022 tarihleri arasında akşam saat 20.30’dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00’a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki Milli Park alanları ile Çobankaya-Bakacak Mevkii yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklandı. Yine aynı tarihler arasında orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapmaları yasaklandı.

Anız, bağ-bahçe artığı ot ve dalların yakılmasının da yasak olduğu, yakanlara ise adli işlem ve para cezası uygulanacak. Kır ve açık hava düğünlerinde havai fişek ve dilek balonu gibi yangın çıkartacak şeylere de izin verilmeyecek. Olumsuz bir durumda vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirilebilecek. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılmasına karar verildi.

Jandarma ve orman muhafızları, denetimlerini arttırarak sürdürecek.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık