Bursa’da okul önlerinde kurallara uymayan sürücülere bu ekip ceza yazacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul çevrelerindeki trafik akışının güvenliğini sağlayacak olan okul geçidi görevlileri belgelerini aldılar.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince yapılan eğitimlere katılan 15 öğrenci, 1 öğretmen ve 4 veli olmak üzere 20 kişi eğitimden geçti. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 20 kişiye belgeleri takdim edildi. İstaş-Kentaş Ortaokulunda düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz katıldı.

Öğrencilere belgelerini takdim ettikten sonra konuşma yapan Kaymakam Arslan, "Bugün okullarımızda uygulamaya konulan trafik eylem planı doğrultusunda okul yaya geçidi görevlileri eğitimlerini tamamlayan genç kardeşlerimize ve velilerimize bugün burada eğitimin bitmesi nedeniyle bir program düzenleyerek size de bunu duyurmak istedik. Biliyorsunuz Karayolları Trafik Kanununa göre hazırlanmış olan trafik eylem planında okul önlerindeki, okulların trafiğe açılan kapılarında okul yaya geçidi görevlisi öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Trafik denetleme birimimiz tarafından da gençlere verilen eğitim sonucunda artık okul geçidi görevlisi oldu öğrencilerimiz ve katılan velilerimiz. Bu şu demek; burada trafikte öncelikli yayanın geçiş hakkı olan bölgelerde durmayı ve geçmeyi kontrol eden görevliler haline geldiler. Bu gençlerimizin trafikte gördükleri bir ihlal olduğu takdirde tutanak tanzim edip bunu trafik tescile bildirme yetkileri de var. Ve bunun karşılığında da idari yaptırım uygulanabilecek. Yani aslında biz burada eğitim amacıyla farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız bu çalışma sonucunda gençlerimiz ayrıca birer fahri trafik görevlisi haline de gelmiş oldular. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü trafik bir kültür. Trafiğin ve kuralların erken yaşta öğrenilmesi, uyum sağlanması gelecek için çok önemli. Bu anlamda okul idaresini, emniyet müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız, sağlıklı hem trafikte hem eğitimde huzurlu bir yıl geçirmemizi diliyorum" dedi.