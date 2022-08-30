Bursa’da okul öncesi eğitim almayan çocuk kalmayacak

Vatan Anaokulunu ziyaret eden ve Okul Müdürü Selma Memeoğlu’ndan bilgi alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, okulda incelemelerde bulundu. Ziyarette okuldaki yaz okulu sınıflarını gezen ve öğrencilerle sohbet eden Gür’e, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile il ve ilçe MEM idarecileri eşlik etti.

Vatan Anaokulunu ziyaret eden ve Okul Müdürü Selma Memeoğlu’ndan bilgi alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, okulda incelemelerde bulundu. Okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan Serkan Gür, “Okul öncesi eğitim süresince çocuklarımız bir yandan ilköğretime hazırlanırken, diğer yandan paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Okul öncesi eğitim alan çocuklarımız, almayanlara göre hayata bir adım önde başlıyor. Bu nedenle her çocuğumuzun mutlaka okul öncesi eğitim almasını istiyoruz.” dedi.

Okul öncesi eğitimin gömleğin ilk düğmesi olduğunu, ilk düğmenin ise doğru iliklenmesi gerektiğini ifade eden Serkan Gür; “Bakanlığımızın liderliğinde anaokulundan başlayarak her kademede üretme refleksine sahip bireyler yetiştirirken, tüm çalışmalarımızı üreten güçlü Türkiye noktasında üreten güçlü öğrencilerin yetişmesi amacıyla yapıyoruz. Okullarımız öğrencilerimizle güzel. Çok sevdiğimiz öğrencilerimizin okulları şenlendireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Temel eğitimde 10 bin okul projesi

Okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla MEB tarafından Temel Eğitimde 10 bin Projesi’nin hayata geçirildiğini belirten Serkan Gür, “Bakanlığımızın, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması noktasında attığı önemli adımlardan biri olan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi hem yeni dersliklerin açılması konusunda hem de iyileştirme ile okullarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Okullarımızın ihtiyaç duyduğu donatım, materyal ve onarımlar büyük ölçüde tamamlandı. Okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlamasını ve fırsat eşitliğinin sağlandığı eğitim ortamlarıyla çocuklarımızın buluşmasını önemsiyoruz. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesinin yanında öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamak için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde çok olumlu geri dönüşler aldık. Bunu daha da ileriye götürmek için yeterli ve donanımlı insan kaynağına sahibiz. Hem donatım ve fiziki altyapı iyileştirmelerinin hem de kişisel gelişime yönelik faaliyetlerinin tamamlanması için Bakanlığımızın öncülüğünde tüm çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz.” dedi.