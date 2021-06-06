Bursa’da öğrencilerin LGS heyecanı

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı. Öğrencileri sınıfta, aileler ise dışarıda heyecan bastı.

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, korona virüs tedbirleri altında başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da büyük bir heyecanla başladı. Kentte sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav öncesi salgın kuralları tedbirleri ile sınav merkezine alındı. Maskelerini takan öğrenciler görevliler tarafından kontrol edildikten sonra içeriye alındı. Çocuklarıyla birlikte sınav yapılan okullara gelen aileler için ise heyecanlı bekleyiş başladı.

Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alırken, sınava giren öğrenciler sınıflardan heyecanlanırken, aileleri ise dışarıda heyecan bastı. İlk oturumu 09.30’da başlayan sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.