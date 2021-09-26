Bursa’da o ilçede tapu sorunu 2022’de bitecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Çınarönü sakinleriyle bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, mahalle sakinleriyle bölgenin sorunlarını istişare etti.

Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, ilçemizin mevcut sorunlarını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her hafta, ekip arkadaşlarımızla birlikte birçok mahalleyi ziyaret ederek hemşehrilerimizle, esnafımızla, gençlerimizle buluşuyoruz. Görüşmelerimizde, vatandaşlarımızı dinliyor ve bu taleplere cevap verecek işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Çınarönü mahallemizdeki hemşehrilerimizle verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Çınarönü’nün sorunlarını mahalle sakinlerimizden dinleme imkânı bulduğumuz istişare toplantısında yapılacak işlerin bir yol haritasını çizdik. 2022 yılında vatandaşımıza tapularını teslim edeceğiz. Aynı zamanda bölgede doğalgazla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İlçemizin sorunlarını ortak akılla yürüttüğümüz istişareler sonucunda bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. ‘Yıldırım’ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz’ demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım’ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikâyetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz. Mahallelerimizi gezmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım’ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz” dedi.