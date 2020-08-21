Bursa’da Nilüfer ve Gemlik’te su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Denizciler Caddesi ile Öğretmen Cadde arasında kalan sokaklar ve civarında, 24.08.2020 tarihinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi, Gençali Mahallesi, Kumsaz Bölgesi ve civarında, 24.08.2020 tarihinde 10:00 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur"