Bursa’da Nilüfer rüzgarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sahne alan ünlü sanatçı Nilüfer, seslendirdiği şarkılarla Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’inci yılı, Bursa’da birbirinden özel etkinliklerle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Park’ta düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde ise usta sanatçı Nilüfer sahne alarak Bursalılara coşku dolu bir gün yaşattı. Nilüfer, sevilen eserlerini Bursalılar için seslendirirken, vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik eden Bursalılar, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’inci yılını unutulmaz bir konserle kutladı. Usta sanatçı Hakan Bilgin’in de sahne aldığı gecede, vatandaşlar heyecan dolu gece geçirdi. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Atatürk, şehitler ve gaziler tarafından bizlere emanet edilen Cumhuriyete sonsuzu kadar sahip çıkacaklarını söyleyen şarkıcı Nilüfer, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek her zaman gurur duyacaklarını belirtti.

Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dönemin kahramanlarını, şehitlerimizi rahmet andıklarını ifade etti. Bursa’da Nilüfer gibi önemli sanatçıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün Cumhuriyeti büyük bir coşkuyla yaşayabiliyorsak bunda Atatürk’ün ve ecdadımızın büyük emekleri var. Usta sanatçımızı da Bursa’da ağırlamadığımız için mutluyuz. Cumhuriyet, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimiyle bir ve beraber olmaktır. Cumhuriyet, onlarca yıl verilen mücadelenin adıdır. O yüzden hep beraber Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız” dedi.