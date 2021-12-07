Bursa’da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü de hizmet verecek

Bursa Valiliği, 2021 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı gerekçesiyle Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açık olacağını duyurdu. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2021 İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021 İSG/2) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 12 Aralık 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" denildi.