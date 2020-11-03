Bursa’da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü cumartesi sabahı açık olacak

Bursa’da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek sınav için saat: 07.00-10.00 arasında açık bulundurulacak.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2020-İSG) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü; 7 Kasım 2020 Cumartesi günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.