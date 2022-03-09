Bursa’da münazara turnuvasında şampiyon belirlendi

Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Bursa Liselerarası Münazara Turnuvası’nın şampiyonu, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Alper Akman ile Zekican Oğuz oldu.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her alanında önemli proje ve etkinlikleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen münazara turnuvası, final karşılaşması ile tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen ve geçtiğimiz yıl ulusal çapta online olarak yapılan münazara turnuvası, bu yıl yerel ölçekte yüz yüze gerçekleştirildi. İl genelindeki 46 okuldan 132 takım ile 264 öğrencinin katıldığı Bursa Liselerarası Münazara Turnuvası’nda, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden 3 takım ile FKM Mudanya Kampüsü’nden 1 takım finale çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrenci ve eğitimcilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen final karşılaşmasında, ‘Belediyelerin düzenleyecekleri sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere o yörede yaşayan halk karar vermeli’ tezini savunan BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’nden Alper Akman ve Zekican Oğuz birinci oldu. Turnuvanın finalistleri ile şampiyon takımına kupa, madalya ve hediyelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Münazara ligi müjdesi

Ödül töreninde konuşan Başkan Alinur Aktaş, daha güzel yarınlar için eğitim kalitesinin büyük önem taşıdığını belirterek, gençlerin daha donanımlı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl ulusal çapta online olarak gerçekleştirdikleri turnuvayı bu yıl yerel ölçekte yüz yüze yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu turnuva ile gençlerimizde yapıcı tartışma kültürünü oluşturmak, inandırıcılık, toplum önünde konuşabilme, hızlı düşünebilme ve cevap verme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Siz yeter ki konuşun, tartışın, istişare edin. Biz sizler için gerekli her ortamı sağlarız. Konu eğitim olunca, bizim için akan sular durur. Münazara turnuvasına da yoğun ilgi olduğunu görüyorum. Belki bunu gelecek yıl münazara ligine de dönüştürebiliriz. Hem finalistlerimizi hem de şampiyon takımı kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş’ın münazara ligi müjdesi, salonu dolduran gençlerden yoğun alkış aldı.