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Bursa’da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
Bursa’da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA 17.12.2020, 11:30
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Bursa’da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde bir sokakta meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Sokak arasında motosikletin önünü kaldırarak tek teker üstünde bir süre giden sürücü dengesini kaybedince yere düştü. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü düştükten sonra yerden kalkarak motorunu kaldırdığı görülüyor. Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün bu hareketi ‘pes’ dedirtti.
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