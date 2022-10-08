Bursa’da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Mevlid-i Nebi Haftası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği programlarla kutlanıyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir ve Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır katıldı. Kuran tilavetiyle başlayan etkinlikte Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Ferruh Muştuer, Süleymaniye Cami İmam Hatibi Ekrem Nalbat, Ankara Hacı Bayram-ı Veli İmamı Ahmet Karalı, Yıldırım Aziziye Cami Müezzini Furkan Çınar ve Orhaneli Çınarcık Cami İmamı Ramazan Aydemir, davetlilere kuran ziyareti çektirdi.

Etkinlik Ayasofya - i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Mehmet Hadi Duran’ın musiki konseri ile son buldu.