Bursa’da Mesleki ve Teknik Eğitim güçleniyor

Bursa’da mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı kanundaki değişiklikten önce 3 bin 509 iken 2022 yılında öğrenci sayısı 70 bini aştı.

Bursa’nın sanayinin lokomotif kenti olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bildiğiniz gibi Türkiye’de mesleki eğitim iki alanda ilerliyor. Birincisi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, ikincisi de Mesleki Eğitim Merkezleri. Mesleki Eğitim Merkezleri, bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan çok önemli bir değişiklik ile adeta kabuk değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu 1 milyon hedefi doğrultusunda, bakanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalarla ülke genelinde 1 milyon 152 bin çırak ve kalfa eğitim sistemine dahil oldu. Sanayinin başkenti Bursa’da ise kanun değişikliğinden önce 3 bin 509 olan sayı bugün itibarıyla 70 bini aştı” dedi.

Mesleki eğitimin yörüngesinin Bursa sanayisi olduğu ifade eden Serkan Gür; “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan düzenleme büyük değişim yaşayan mesleki eğitim merkezleri sanayinin nitelikli iş gücünün karşılanması ve istihdam noktasında önemli bir rol üstlenmeye başladı. Mesleki Eğitim Merkezleri; Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, ülkemizin meslek sahibi iş gücü ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdüren, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi çerçevesinde etkili bir yapısal değişim sürecine girdiler. Kayıt için yaş ve özel bir takvim sınırının olmadığı; öğrencilerimizin çekirdekten meslek sahibi olurken bir yandan da lise diplomasına sahip olabildikleri bu değişim, şehrimizde ciddi karşılık buldu. Mesleki eğitim merkezlerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle meslekleri işbaşında öğrenmeleri sağlıyor.” dedi.

Bursa’da mesleki ve teknik eğitimin genel ortaöğretim içindeki payı yüzde 56 oldu

Bursa’da mesleki ve teknik eğitime her geçen gün ilginin arttığını vurgulayan Serkan Gür, “Bursa’da genel ortaöğretim içindeki mesleki ve teknik eğitimin payı 2021 yılında yüzde 37 iken 2022 yılında bu oran yüzde 56 oldu. 2021 yılında mesleki ve teknik eğitim 9. sınıf öğrenci sayısı 11 bin civarında iken bu sayı 2022 yılında 19 bin seviyelerine ulaştı.” dedi.