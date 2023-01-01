Bursa’da Mekke’nin fethi kutlandı

Bursa’da Mekke’nin fethinin 1393. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program yoğun ilgi gördü.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda kıyafet, kitap, bardak ve hediyelik eşyalar uygun fiyata satışa sunuldu. Bir konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Gündoğmuş, televizyonların yılbaşına yönelik programlar yaptığını belirterek, "31 Aralık gecesi Mekke’nin fethi programı olarak düzenlediğimiz bu program derin manalar ifade etmektedir. ’Mekke’nin fethi neden bugün kutlanmaktadır’ diye sorulduğunda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ne yazık ki İslam camiasının genel olarak gerçekleştirdiği Hristiyanların Noel günlerinde Müslüman camianın da bu programlara icra etmesi ne yazık ki toplum yapımızı bozmaktadır. Bu münasebetle bizler Mekke’nin fethini hazırlıklarının başladığı günde kutlayarak olabildiğince yapılan kötü hallerden uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu akşam dünyanın dört bir tarafında yeni yıl kutlanmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki yarından itibaren yaşlarımızı bir yaş daha ileri söyleyeceğiz. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 198 ülke var, bunların 56 tanesi Müslüman ülke. 100 yıl önce dünya nüfusunun yüzde 12’si Müslümanken, bugün dünya nüfusunun yüzde 25’i Müslüman. Her yaşayan dört canlıdan biri Müslüman" dedi.