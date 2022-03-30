Bursa’da kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada cuma günü Bursa’da ve çevre şehirlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir’den yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın Cuma günü Bursa, Bilecik ve Kütahya illeri genelinde güneybatılı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve zaman zaman fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.

Ayrıca ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.