Bursa’da küçük çocuğun hayalini çalan hırsız kameraya yakalandı

Bursa’da küçük çocuğa babasının hediye ettiği bisikletin çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki çocuk babasının aldığı hediye bisiklet ile markete gitti. İçeri girerken bisikleti marketin önüne bıraktı. O sırada yoldan geçen bir kişi, bisikleti gözüne kestirdi. Daha sonra geri dönerek soğukkanlı bir şekilde bisiklete binerek gözden kayboldu. Marketten çıkan çocuk bisikleti yerinde göremeyince babasına haber verdi. Güvenlik kameralarından baktıklarında bisikletin çalındığını fark eden baba, hırsızlığı polis ekiplerine ihbar etti.

Ekipler güvenlik kamerasından eşkâlini belirlediği hırsızı yakalama çalışması başlattı.