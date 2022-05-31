Bursa’da küçük balerinlerden büyük gösteri

Nilüfer Belediyesi Bale Atölyesi kursiyerleri, yılsonu gecesinde sahne alarak hünerlerini sergiledi. Büyük ilgi gören etkinlikte modern dans gösterileri de geceye renk kattı.

Nilüfer’de sanatın yaygınlaşması ve çocukların gelişimine katkı sağlaması hedefiyle yıllar önce kurulan Bale Atölyesi, özverili çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bale Atölyesi’nin 2021-2022 dönemi eğitimleri Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen yılsonu gösterisiyle sona erdi. Bale eğitmeni Tülay Özkahraman yönetiminde yıl boyu süren eğitimlerin finalinde 71 öğrenci sahneye çıktı. Performanslarıyla beğeni toplayan öğrenciler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Ailelerin de heyecana ortak olduğu geceye modern dans gösterileri de renk kattı. Yaklaşık iki saat süren yılsonu gösterisinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan öğrencilere katılım belgelerini verdi.