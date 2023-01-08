Bursa’da köyler yaşam merkezleriyle yeniden hayat buldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Köy Yaşam Merkezleri, köylerin adeta kültür merkezleri oldu.

Türkiye genelinde kullanılmayan köy okulu binaları, MEB tarafından başlatılan Köy Yaşam Merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü. Bu doğrultuda Bursa’da oluşturularak öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulan Köy Yaşam Merkezleri köylerin adeta kültür merkezleri oldu.

Köy Yaşam Merkezleri köylerin kültür merkezi oldu

Köy Yaşam Merkezi projesinin tüm ilçe ve köylerde büyük bir teveccühle karşılandığını ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket başladı. Bundan dolayı bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradaki amaç köylerimizde kullanılmayan okulları bir şekilde eğitim kurumu veya farklı ihtiyaçlara karşılık aktif olarak kullanabilmek. Köy Yaşam Merkezlerimiz adeta yaşayan bir şehre dönüştü ve kültür merkezi oldu. Öğrencilerimizin ve köy halkımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda her konuda hizmet veriyor. Bu merkezlerde eğitimlerin yanı sıra halk eğitimi merkezlerimiz tarafından açılan istihdam odaklı kurslarla çok güzel bir üretim ve satış hareketliliği de var.

Köy Yaşam Merkezlerinin sayısı 79’a çıkacak

Bursa’da oluşturulan Köy Yaşam Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alındığını belirten Serkan Gür, “Kursiyerlerimiz bu merkezlerimizde açılan kurslarımızla hem öğreniyor, hem üretiyor hem de satış yaparak aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Şu an itibariyle 61 adet Köy Yaşam Merkezimiz bulunuyor. Hedefimiz, bu merkezlerimizin sayısını 79’a çıkarmak” dedi.