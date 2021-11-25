Bursa’da kitap şöleni başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve isimlerinin katılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, 3-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

‘Herkes için her yerde kültür sanat’ parolası ile kültürel faaliyetleri toplumun geneline yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri kapsamında yapılamayan Kitap Fuarı’nın ikincisi 3-12 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kitap kurtlarına 10 gün boyunca adeta şölen yaşatacak fuar, Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi sebebiyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlendi. Fuarın onur konukları da Azerbaycan’dan onur konuğu olarak Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman olacak. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı fuarda, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli isim okurlarıyla buluşacak. Kitap kurtlarının merakla beklediği fuarın tanıtım toplantısı Altıparmak’taki Millet Kütüphanesi’nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan katıldı.

Cemil Meriç’in tabiriyle kitabın bir liman olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin bir hayat yaşadığını ancak kitap okuyan insanın birçok hayatı yaşadığını belirtti. Kitapların dünyaya farklı açıdan bakmayı, meselelere çeşitli çözüm yolları bulmayı sağladığını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, teknolojinin hızlı dönüşümüne ve gelişimine rağmen kitabın hâlâ geçerliliğini koruduğunu ve korumaya devam edeceğini dile getirdi. Bir yolculukta veya tek başına kalındığında en iyi arkadaşın kitap olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Kitap ruhumuzu doyurur. Zekâmızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, bizleri iyi konuşturur, hayal gücümüzü geliştirir. İlkini 2019 yılında yaptığımız, 2020 yılında salgın sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız Kitap ve Kültür Şölenini, bu sene 3-12 Aralık tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere buluşturacağız. Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120. doğum yılına atfettiğimiz Kitap Fuarımız, Bursa’nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına hazırladığımız panel, sergi ve hatıra kitap, herkesi Kitap Fuarı’nda beklemektedir. Bu sene konuk ülke olarak Karabağ Zaferi münasebetiyle dost ve kardeş Azerbaycan’ı belirledik” dedi.

Kitap Fuarı boyunca Merinos’taki fuar alanında bir kitap kumbarası bulunacağını da dile getiren Başkan Aktaş, herkesin kitap kumbarasına bağışta bulunabileceğini belirterek, “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar Bursa’daki 214 okula kütüphane kurulmuş. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 214 okula tam bir milyon TL değerinde kitap bağışlayacağız. Bu kadar önemli projeye Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz ve kayıtsız kalamazdık. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Gençleri ilgilendiren faaliyetleri çok önemsiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Geleceğimizin sağlam olması da okuyan ve düşünen nesillerin yetişmesine bağlıdır” diye konuştu.

Geçen hafta hayatını kaybeden Sezai Karakoç’u da rahmetle anan Başkan Aktaş, “Son yüzyılda nesil kurmak için çabalayan üç isim görüyoruz. Mehmet Âkif Ersoy’un Asım’ın Nesli, Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu Nesli ve Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli. Hayalleri artık bizlere emanet üç büyük isme de tekrar rahmet diliyorum. Kitap Fuarı’mızda rahmetli Sezai Karakoç ile ilgili bir panel düzenleyeceğiz. Kitap Fuarı’na destek olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne, Bursa Kent Konseyi’ne, Eylül Fuarcılık’a teşekkür ediyorum. Okuyan ve düşünen Bursa hayal ediyoruz. Fuara bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını ve kültür şölenine hasret kalanları huzur bulmaları için bekliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, Millet Kütüphanesi’nde bulanan öğrencilere toplantıda söz verdi. Kitap fuarının düzenlenmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren gençler, herkesi kitapla buluşmaya davet etti.