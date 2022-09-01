Bursa’da kırsal mahalleler konfora kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde parke taş uygulamasını sürdürüyor. Son olarak Kınık ve Sarıpınar mahallelerinde yapılan uygulamaların ardından Özlüce Mahallesinde de parke taş kaplama çalışması başladı.

Merkezde ne varsa kırsal mahallelerde de aynı konforu sağlamak adına çalışmalar yürüten İnegöl Belediyesi, kırsalda hayat konforunu arttıracak adımlar atıyor. Bu çerçevede altyapıyla ilgili çalışmaları tamamlanan ve acil ihtiyacın bulunduğu köyler başta olmak üzere planlamalar doğrultusunda parke taş kaplama çalışmaları sürüyor. Önceki hafta Fındıklı Mahallesinde yapılan parke taş kaplama çalışmasının ardından, geçtiğimiz hafta da Kınık ve Sarıpınar mahallelerinde parke taş uygulaması yapılarak tamamlandı.

Kınık Mahallesinde, cami çevresi ve meydanı, köy meydanı, cami avlusu ve 2 sokak olmak üzere toplam 2 bin 280 metrekare parke taş uygulandı. Sarıpınar Mahallesinde ise, okul önü, okul meydanı ve 2 sokak olmak üzere toplam bin 840 metrekare parke taş uygulandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, Özlüce Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Taban, "3 sokakta parke taş uygulaması yapılırken, toplam 193 metre uzunluğundaki 3 sokakta bin 120 metrekare parke taşı uygulanacak. Farklı mahallelerde parke taş çalışması sürecek" dedi.