banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
Şuşa'nın gerçek sahipleri...
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
'Tek hedefim, Fenerbahçe'nin başarısı'
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Bu göller kendine hayran bırakıyor
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı
Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı

Bursa’da kiraz ağacı kasım ayında çiçek açtı

Bursa Orhangazi’ye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Eroğlu isimli vatandaşa ait bahçede bulunan kiraz ağacı, günden güne azalan hava sıcaklıklarına rağmen çiçek açtı.

BURSA 16.11.2020, 13:57
2
Bursa’da kiraz ağacı kasım ayında çiçek açtı

Bursa Orhangazi’ye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Eroğlu isimli vatandaşa ait bahçede bulunan kiraz ağacı, günden güne azalan hava sıcaklıklarına rağmen çiçek açtı.

Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açan ve meyve veren ağacın kasım ayında çiçek açmasına şaşıran Ahmet Eroğlu “Yıllardır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Normal şartlarda kendi yetişme mevsiminde değişken hava sıcaklıkları nedeniyle meyve vermeyen kiraz ağacının kışın çiçek açması bizleri şaşırttı” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı az bulutlu
banner378